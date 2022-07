Stand: 26.07.2022 07:36 Uhr Besucherrekord bei der Lego-Zeitreise in Lübeck

Mit knapp 42.000 Gästen ist am Sonntag die Sonderausstellung „Hanse steinreich - eine Lego Zeitreise" im Europäischen Hansemuseum in Lübeck zu Ende gegangen. Damit sei die Ausstellung nicht nur die erfolgreichste des Museums, sondern auch die bisher meistbesuchte Schau Lübecks, teilte das Hansemuseum mit. In Zusammenarbeit mit dem Lego-Modellbauer Rene Hoffmeister hatte das 2015 eröffnete Museum die Geschichte der Hanse neu inszeniert und komplett aus Lego-Steinen nachgebaut. Die nächste Station der Schau ist Braunschweig, dort wird sie ab dem 21. September zu sehen sein.