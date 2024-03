Stand: 27.03.2024 13:46 Uhr Beste Filmtheater von Schleswig-Holstein gesucht

Ab sofort können sich schleswig-holsteinische Filmtheater für den Kinopreis des Landes bewerben. Für das Programmjahr 2023 werden elf Einzelpreise in fünf Kategorien vergeben, insgesamt sind 43.000 Euro ausgelobt. Bewerbungen können bis zum 22. April bei der Filmwerkstatt Kiel eingereicht werden. Preise werden in den Kategorien "Kino des guten Programms", "Kino als Kulturort", "Kino der Nachhaltigkeit", "Kino für Alle" und "Kino der guten Idee" vergeben. Eine unabhängige Fachjury entscheidet über die Vergabe der Preise, die am 12. Juni verliehen werden sollen. | Sendebezug: | 27.03.2024 11:40 | NDR 1 Welle Nord