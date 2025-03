Stand: 13.03.2025 14:50 Uhr Beschäftigte von Hamburger Kultureinrichtungen streiken heute

Heute streiken in Hamburg Beschäftigte von Staatsoper, Thalia Theater, Deutschem Schauspielhaus und Elbphilharmonie für bessere Arbeitsbedingungen. Zu dem ganztägigen Streik unter dem Motto "Ohne uns bleibt es still" ruft die Gewerkschaft ver.di auf. "Wenn Hamburg seine kulturelle Strahlkraft behalten will, müssen die Arbeitsbedingungen in den Theatern und Konzerthäusern dringend verbessert werden", heißt es. Die Streikenden versammeln sich laut ver.di Hamburg um 9 Uhr vor der Elbphilharmonie zu einer gemeinsamen Kundgebung - gemeinsam mit Streikenden der Stadtreinigung, der Hamburg Port Authority, der Hadag und der Autobahn GmbH. | Sendebezug: 13.03.2025 16:00 | NDR Kultur