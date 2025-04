Stand: 23.04.2025 12:35 Uhr Bernhard Brink wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Sänger Bernhard Brink ("Liebe auf Zeit") wird mit dem Schlager Radio-Preis für sein Lebenswerk geehrt. Der gebürtige Niedersachse sei seit Jahrzehnten "eine feste Größe in der Welt des deutschen Schlagers - nicht nur als Sänger, sondern auch als Moderator, Entertainer und leidenschaftlicher Botschafter für das Genre", teilte das Schlager Radio mit. Die Auszeichnung soll dem 72-Jährigen am 24. Mai beim Schlager Radio-Festival in Neuruppin überreicht werden. Von 2018 bis Januar 2023 hatte Brink die Chartshow "Schlager des Monats" im MDR Fernsehen moderiert. | Sendebezug: 23.04.2025 10:15 | NDR Kultur