Stand: 14.07.2022 07:11 Uhr Bernd und Hilla Becher Retrospektive in New York

Das deutsche Fotografen-Paar Bernd und Hilla Becher ist vom New Yorker Metropolitan Museum posthum mit einer Retrospektive geehrt worden. Die Ausstellung "Bernd & Hilla Becher" beginnt Freitag und sei die erste posthume Retrospektive für das Künstlerpaar, hieß es in Manhattan. Bernd Becher war 2007 gestorben, Hilla Becher 2015. "Bernd und Hilla Becher haben den Weg der Fotografie im späten 20. Jahrhundert verändert und ihre bahnbrechende Arbeit inspiriert Künstler bis heute", sagte der österreichische Museumsdirektor Max Hollein. Zum Jahresende soll die Schau ins San Francisco Museum of Modern Art weiterziehen.