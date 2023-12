Stand: 26.12.2023 12:46 Uhr Berlins Kultursenator will KI in der Kultur vorantreiben

Berlins Kultursenator Joe Chialo will Chancen und Grenzen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Kultur besser ausloten. "Wir planen für nächstes Jahr eine KI-Konferenz gemeinsam mit der re:publica", sagte der CDU-Politiker. Die re:publica ist ein Festival für die digitale Gesellschaft und sieht sich als größte Konferenz ihrer Art in Europa. Chialo sieht Handlungsbedarf für die Kultur: "Was bedeutet Künstliche Intelligenz? Welche Rolle hat sie für die Kultur? Und zwar hinsichtlich juristischer, wirtschaftlicher, auch ethischer Aspekte. Und was bedeutet das für die Perspektive nach vorne?"