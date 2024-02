Stand: 01.02.2024 05:52 Uhr Berliner Zeichnerin erhält Horst-Janssen-Stipendium

Die in Berlin geborene Zeichnerin Alice Gericke ist die neue Stipendiatin am Oldenburger Horst-Janssen-Museum. Vom Februar bis zum Oktober könne sie sich intensiv mit dem Werk des Zeichners und Grafikers Horst Janssen auseinandersetzen, wie das Museum mitteilte. Dafür stehen ihr die grafische Sammlung des Museums sowie der Nachlass und die Bibliothek Janssens zur Verfügung. Alice Gericke wurde 1991 geboren und studierte Zeichnen und Malerei an der Hochschule für Künste Bremen. | Sendebezug: 31.01.2024 17:40 | NDR Kultur