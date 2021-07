Stand: 29.07.2021 15:26 Uhr Berliner Aktionskünstler Ben Wagin gestorben

Der Berliner Aktionskünstler und Bildhauer Ben Wagin ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 91 Jahren, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Donnerstag bestätigte. Der 1930 in Posen geborene Künstler, der sich 1966 zum Baumpaten ernannte, war besonders für seine künstlerische Beschäftigung mit dem Gingko-Baum bekannt. Tausende davon hatte er gepflanzt oder dafür gesorgt, dass sie gepflanzt werden. Mit seiner Aktionskunst wies er seit den 50er-Jahren auf die selbstzerstörerische Kraft der menschlichen Kultur hin. Einen Namen hat er sich auch mit seinem "Parlament der Bäume" im Berliner Regierungsviertel gemacht. Der 1990 errichtete Gedenkort erinnert an die Todesopfer der Berliner Mauer.