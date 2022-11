Stand: 09.11.2022 15:00 Uhr Berlinale setzt auch 2023 auf Onlinetickets

Die Filmfestspiele in Berlin setzen auch 2023 auf einen Onlineticketverkauf. Vor der Pandemie konnte man Karten auch am Potsdamer Platz kaufen. Nun soll es dort keine eigenen Vorverkaufsschalter mehr geben, so Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek am Mittwoch: "Wir haben positive Erfahrungen mit dem Online-Ticketing gemacht und werden es 2023 erneut für das Publikum und die Akkreditierten anbieten." An Theaterkassen soll es weiterhin die Möglichkeit geben, gedruckte Tickets zu kaufen. Die nächste Ausgabe des Filmfestivals ist vom 16. bis 26. Februar 2023 geplant. | 10.11.2022 | 07:20 | NDR Kultur |