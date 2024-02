Stand: 22.02.2024 07:46 Uhr Berlinale ehrt Regisseur Edgar Reitz für sein Lebenswerk

Der Regisseur Edgar Reitz erhält heute die Berlinale Kamera 2024. Der 91-Jährige ist unter anderem für die "Heimat"-Trilogie bekannt, die in einem fiktiven Hunsrück-Dorf spielt. Reitz sei einer der einflussreichsten Filmemacher seiner Generation und "der Urheber eines Werks, das für immer ein Meilenstein in der Geschichte des Kinos bleiben wird", teilten die Berlinale-Chefs Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian zur Begründung mit. Nach der Ehrung Reitz' neuer Dokumentarfilm "Filmstunde_23" erstmals zu sehen sein. Darin geht es um die Möglichkeiten der Filmkunst, das Filmemachen und den Appell, Filmbildung endlich in die Schulen zu bringen. | Sendebezug: | 22.02.2024 07:30 | NDR Kultur