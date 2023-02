Stand: 13.02.2023 11:50 Uhr Berlinale: Ticketverkauf hat begonnen, Boris Becker beim Festival

Filmfans können ab sofort Tickets für die Berlinale kaufen, die am Donnerstag startet. Die Festivalleitung setzt dabei auf Onlinetickets. Diesmal gelten keine Pandemieregeln mehr, die Kinos können wieder voll besetzt werden. Stars wie Cate Blanchett, Sean Penn, Anne Hathaway, Musiker Bono und Willem Dafoe werden in Berlin erwartet. Auch Ex-Tennisstar Boris Becker soll kommen: Beim Festival soll die Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" von Alex Gibney ihre Premiere feiern. | Sendebezug: | 13.02.2023 15:30 | NDR Kultur