Berlinale-Gewinner Rassulof im Iran freigelassen

Der iranische Filmemacher und Berlinale-Gewinner Mohammed Rassulof ist einem Medienbericht zufolge nach rund sieben Monaten im berüchtigten Teheraner Gefängnis Ewin freigelassen worden. Dies berichtete das Nachrichtenportal "Eghtesad-News" am Montag. Rassulof war im Juli vergangenen Jahres wegen "Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Zusammenarbeit mit Regimegegnern" verhaftet worden. Mit dem angeblich von Rassulof initiierten Appell und dem Hashtag "Put your gun down" forderten über 70 Personen aus der iranischen Filmindustrie ein Ende der Polizeigewalt. Der 50-jährige Rassulof gilt im Land als regimekritischer Filmemacher. | Sendebezug: | 14.02.2023 08:30 | NDR Kultur