Stand: 20.08.2022 23:03 Uhr Berlin bekommt einen Rio-Reiser-Platz

In Berlin soll ein Platz künftig nach Musiker Rio Reiser heißen. Der Kreuzberger Heinrichplatz wird am 21.8. offiziell umbenannt. "Mit dieser Einweihung feiern wir die symbolische Rückkehr von Rio Reiser nach Hause, in einen Bezirk, in dem er jahrelang zuhause war", hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) vorab mitgeteilt. Sie war in den 80er-Jahren einige Jahre Managerin der Politrockband Ton Steine Scherben deren Sänger Reiser vor seiner Solokarriere war.