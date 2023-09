Stand: 04.09.2023 14:57 Uhr Beratende Kommission NS-Raubkunst fordert weitgreifende Reformen

Die Beratende Kommission NS-Raubkunst hat ein Restitutionsgesetz und weitgreifende Reformen für ihre Arbeit gefordert. Der gegenwärtige Regelungszustand sei unbefriedigend, so der Kommissionsvorsitzende Hans-Jürgen Papier. Die Bundesrepublik Deutschland werde so ihrer politisch-moralischen Verantwortung, das NS-Unrecht in Bezug auf die Rückgabe verfolgungsbedingt abhanden gekommener Kulturgüter wiedergutzumachen, nicht gerecht. Bisher seien fast ausnahmslos Kulturgüter in öffentlichem Eigentum Gegenstand der Verfahren. Künftig sollten auch private Einrichtungen und Privatpersonen, die über NS-Raubkunst verfügen, in die Restitutionsverfahren einbezogen werden. | Sendebezug: | 04.09.2023 15:10 | NDR Kultur