Stand: 17.08.2023 17:29 Uhr "Benjamin Blümchen"-Sprecher Jürgen Kluckert gestorben

Der aus den "Benjamin Blümchen"-Hörspielen bekannte Sprecher Jürgen Kluckert ist tot. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch aus Branchenkreisen bestätigt. Mitte der 1990er-Jahre hatte Kluckert in der beliebten Kinderserie den Hauptpart eines sprechenden Elefanten von Edgar Ott nach dessen Tod übernommen. Seither entstanden mehr als 70 Folgen mit seiner charakteristischen gutmütigen, tiefen Stimme als Herzstück. Fans der Zeichentrickserie "SpongeBob Schwammkopf" haben ihn noch als Sprecher der Krabbenfigur Mr. Krabs im Ohr. Kluckert lebte in der Nähe von Potsdam und wurde 79 Jahre alt. | Sendebezug: | 01.01.2023 16:30 | NDR Kultur