Sorge um emeritierten deutschen Papst Benedikt XVI.

Emeritierter deutscher Papst Benedikt XVI. ist "sehr krank" Stand: 28.12.2022 19:06 Uhr Der emeritierte deutsche Papst Benedikt XVI. ist "sehr krank", das teilte Papst Franziskus bei seiner Generalaudienz am Mittwoch mit. Sein Herz lasse nach, hieß es am Abend aus dem Vatikan.

Der Gesundheitszustand verschlechtert sich nach Angaben aus dem Vatikan zusehends. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend vermeldete, würden die lebenswichtigen Körperfunktionen des 2013 aus dem Amt geschiedenen Pontifex nachlassen: "einschließlich des Herzens", hieß es laut Agentur am Mittwoch aus Kreisen des Heiligen Stuhls.

Am Vormittag hatte Papst Franziskus bereits darum gebeten, "ein besonderes Gebet für Papst Emeritus Benedikt zu beten, (...) sich an ihn zu erinnern, da er sehr krank ist, den Herrn zu bitten, ihn zu trösten und zu unterstützen", so das derzeitige Oberhaupt der katholischen Kirche bei seiner Generalaudienz am Vormittag.

Papst Franziskus besucht am Mittwoch Benedikt XVI.

Benedikts Gesundheitszustand habe sich am Mittwoch verschlechtert. "Die Situation ist im Moment unter Kontrolle, sie wird ständig von Ärzten überwacht", heißt es in einer Erklärung von Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Papst Franziskus habe seinen Vorgänger nach der Generalaudienz besucht.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ließ am Mittwoch laut Informationen der "Deutschen Presse Agentur" erklären, er sei in Gedanken bei Benedikt und wünsche ihm gute Besserung.

Weitere Informationen Benedikt XVI. erkrankt: Bischof Bode ruft zum Gebet auf Der katholische Osnabrücker Bischof schließt sich damit einem entsprechenden Aufruf von Papst Franziskus an. mehr

Benedikt XVI. lebt seit Rücktritt in einem Kloster

Der 95-jährige Benedikt hatte sich zuletzt fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Selten veröffentlichte Fotos zeigten ihn zusehends gebrechlich. Im April erklärte sein langjähriger Privatsekretär Georg Gänswein "Vatican News", Benedikt sei zwar physisch relativ schwach, aber "klar im Kopf" und "guter Dinge".

Benedikt XVI. war im Februar 2013 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Papst zurückgetreten. Der letzte Amtsverzicht eines Papstes lag mehr als 700 Jahre zurück. Nach seinem historischen Rücktritt hatte er angekündigt, in einem kleinen Kloster in den Vatikanischen Gärten weitestgehend vor der Welt verborgen leben zu wollen. Im Sommer 2020 verließ der damals 93-Jährige kurzfristig den Vatikan und reiste in die bayerische Heimat, um sich von seinem todkranken Bruder zu verabschieden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 28.12.2022 | 13:24 Uhr