Stand: 20.05.2022 14:06 Uhr Belarussische Behörden verbietet Roman "1984"

In Belarus wurde George Orwells Klassiker "1984" verboten und Verleger Andrej Januschkiewitsch verhaftet, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" in ihrer Ausgabe vom 20. Mai. Ebenfalls verhaftet wurde die Bloggerin Anastasija Karnackaja. Sie ist durch Rezensionen belarussischer Literatur bekannt geworden. Januschkiewitsch hatte die Orwell-Übersetzung ins Belarussische durch den in Prag lebenden Journalisten Siarhei Supa 2020 neu aufgelegt. Für wenige Monate sei sie dort zum Bestseller geworden.