Stand: 25.07.2022 07:46 Uhr Bayreuther Festspiele 2022 starten mit "Tristan und Isolde"

Mit einer Neuinszenierung von "Tristan und Isolde" beginnen heute am Montag die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth. Regie führt Roland Schwab, die musikalische Leitung hat Markus Poschner inne. In diesem Sommer hat auch das lange Warten auf einen neuen Bayreuther "Ring des Nibelungen" ein Ende: Die Neuinszenierung des vierteiligen Mammutwerks hat der junge Regisseur Valentin Schwarz erarbeitet. Wegen der Corona-Pandemie war der neue "Ring" zwei Jahre lang verschoben worden. Die Festspiele dauern bis zum 1. September. NDR Kultur überträgt den Auftakt live ab 16 Uhr.