Stand: 02.07.2023 10:56 Uhr Bayreuth: Klaus-Florian Vogt springt bei Tannhäuser ein

Wenige Wochen vor dem Start haben die Bayreuther Festspiele drei wichtige Partien neu besetzen müssen: Stephen Gould kann aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten, wie die Festspiele auf ihrer Internetseite mitteilten. Gould wäre für die Titelpartien in "Tannhäuser" und "Tristan und Isolde" sowie als Siegfried in "Götterdämmerung" vorgesehen gewesen. Andreas Schager springt nun als Siegfried ein, Klaus-Florian Vogt singt den Tannhäuser und Clay Hilley übernimmt die "Tristan"-Partie. Die Bayreuther Festspiele beginnen am 25. Juli. | Sendebezug: | 02.07.2023 16:00 | NDR Kultur