Bayerischer Filmpreis für Albrecht Schuch in NDR Koproduktion "Lieber Thomas"

Der Schauspieler Albrecht Schuch ist am Freitag mit dem Bayerischen Filmpreis als bester Darsteller für seine Hauptrolle in der NDR Kino-Koproduktion "Lieber Thomas" von Regisseur Andreas Kleinert ausgezeichnet worden. Schuch spielt in der Kino-Produktion, die aktuell in zwölf Kategorien für den Deutschen Filmpreis Lola nominiert ist, den Dichter, Filmemacher und Theaterautor Thomas Brasch. Brasch gilt als einer der faszinierendsten Künstler und Dissidenten der deutschen Nachkriegsgeschichte. "Es ist eine sensationelle Performance, großes Kino, das dieses Leben vor dem Vergessen bewahrt und die Poesie erlebbar macht", würdigte die Jury des Bayerischen Filmpreises Schuchs Darstellung.