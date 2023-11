Stand: 08.11.2023 15:32 Uhr Bayerischer Buchpreis geht an zwei norddeutsche Autoren

Der in Hannover geborene Schriftsteller Deniz Utlu und der in Hamburg lebende Literaturprofessor Jan Philipp Reemtsma sind am Dienstag mit dem Bayerischen Buchpreis 2024 ausgezeichnet worden. Beide Preise sind mit 10.000 Euro dotiert. Utlu erhielt die Auszeichnung für seinen zu großen Teilen in Hannover spielenden Roman "Vaters Meer", Reemtsma wurde für sein Sachbuch "Christoph Martin Wieland - Die Erfindung der modernen deutschen Literatur" geehrt. Der Publikumspreis ging an die in Rostock lebende Caroline Wahl für ihren Debütroman "22 Bahnen". | 07.11.2023 10:30 | NDR Kultur