Stand: 19.05.2023 10:30 Uhr Bassist der legendären "The Smiths": Andy Rourke ist tot

Wie sein früherer Bandkollege Johnny Marr am Freitag mitteilte, sei Andy Rourke im Alter von 59 Jahren "nach langer Krankheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs" gestorben. "The Smiths" wurden 1982 von Marr und Sänger Morrissey gegründet und wurden mit Hits wie "There Is A Light That Never Goes Out" und "This Charming Man" weltberühmt. Rourke schloss sich kurz nach der Gründung der Band an, die sich 1987 auflöste. Auch mit anderen Musiker*innen spielte Rourke - darunter The Pretenders und Sinead O'Connor. | Sendebezug: | 19.05.2023 10:20 | NDR Kultur