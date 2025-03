Stand: 08.03.2025 11:18 Uhr Barlach-Museen in Güstrow zeigen interaktive Tastausstellung

Unter dem Titel "Shape! Körper und Form begreifen" steht ab dem 9. März die neue Sonderausstellung der Ernst-Barlach-Museen in Güstrow. Die interaktive Tastausstellung erlaube es den Besuchenden bis zum 6. Juli, "sich auf sinnliche Weise den verschiedenen Körperdarstellungen in der Bildhauerei anzunähern", heißt es im Ausstellungsflyer. Nur getrennt durch dünne Handschuhe könnten die präsentierten Werke "begriffen" werden. Ein Höhepunkt sei eine Black Box, in der ein Werk Ernst Barlachs (1870-1938) "nur mit geschärftem Fingerspitzengefühl" erkundet werden dürfe. | Sendebezug: 10.03.2025 19:00 | NDR 1 Radio MV