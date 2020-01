Stand: 08.01.2020 13:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Barlach-Edition zum 150. Geburtstag

Zum 150. Geburtstag Ernst Barlachs ist eine vierbändige vollständige Ausgabe mit Briefen des Künstlers erschienen. Der Rostocker Literaturwissenschaftler Holger Helbig hat mit einem Wissenschaftlerteam von 14 Mitarbeitern über einen Zeitraum von vier Jahren diese Edition erarbeitet.

Eine fast vollständige Ausgabe

Die bislang umfassendste Ausgabe der Briefe des expressionistischen Bildhauers, Zeichners und Dramatikers Ernst Barlach sei eines der größten und bedeutendsten geisteswissenschaftlichen Projekte in Mecklenburg-Vorpommern gewesen, sagte die Kultusministerin Bettina Martin (SPD) bei der Vorstellung der im Suhrkamp Verlag erschienenen Edition, damit liege nun eine fast vollständige Ausgabe vor. Von den 2.215 Briefen sind 395 erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Jeder der handschriftlichen Briefe wurde neu entziffert.

Lesereise auch in Rostock

Auf einer Lesereise stellen Helbig, sowie der Schauspieler Charly Hübner und der Schriftsteller Ingo Schulze Texte aus dieser Briefe-Neuausgabe vor. Am 30. Januar sind sie damit in Rostock zu Gast. Die vierbändige Ausgabe kostet noch bis Ende Januar 79 Euro, danach 98 Euro.

Mehr als 2.000 Barlach-Briefe erhalten

Der 1870 geborene Barlach zählt zu den bedeutendsten Künstlern der Moderne. Er wohnte und arbeitete von 1910 bis zu seinem Tod 1938 am Heidberg in Güstrow. Ernst Barlach war selbst ein eifriger Briefschreiber. Mehr als 2.000 seiner Korrespondenzen an Freunde und Bekannte sind erhalten. Ein Teil von ihnen wird vom 29. Februar bis zum 1. Juni in einer Sonderausstellung im Barlach-Museum Güstrow gezeigt. Höhepunkt des von Sonder-Ausstellungen, Vorträgen, Lesungen und Konzerten begleiteten Barlach-Jahres in Güstrow ist das Jubiläumswochenende vom 14. bis zum 16. August.

