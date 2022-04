Stand: 14.04.2022 14:58 Uhr Barenboim muss nach Kreislaufproblemen erneut Auftritte absagen

Daniel Barenboim, Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden, muss erneut aus gesundheitlichen Gründen Auftritte als Dirigent und Pianist absagen. Der 79-Jährige leide derzeit unter Kreislaufproblemen und befinde sich deswegen in ärztlicher Behandlung, teilte die Staatsoper am Donnerstag mit. "Er erholt sich momentan, aber aus Gründen der Vorsicht haben ihm seine Ärzte empfohlen, seine geplanten Auftritte bis inklusive 22. April 2022 abzusagen." Am Mittwochabend musste ein Konzert mit Barenboim in der Philharmonie abgebrochen werden.