Stand: 15.02.2023 12:28 Uhr Barenboim-Said Akademie gibt Konzerte für Erdbebenopfer

Die Berliner Barenboim-Said Akademie veranstaltet eine Konzertreihe zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Auf dem Programm stehen Kompositionen aus dem Nahen Osten wie auch westliche klassische Musik. Der Erlös soll an die Nothilfe Erdbeben des Deutschen Roten Kreuzes gehen. Am Donnerstag, Freitag und Sonnabend finden jeweils ab 16 Uhr "kleinere Konzerte" im Foyer der Akademie statt, die vom kürzlich zurückgetretenen Berliner Generalmusikdirektor Daniel Barenboim mit gegründet wurde. Am Montag gibt es ein Konzert im Pierre Boulez Saal der Akademie. | Sendebezug: | 15.02.2023 13:20 | NDR Kultur