Stand: 28.10.2022 17:42 Uhr Barenboim-Konzert zum 80. Geburtstag abgesagt

Das Konzert zum 80. Geburtstag des Pianisten und Dirigenten Daniel Barenboim in der Berliner Philharmonie fällt aus. Man hoffe, das Konzert vom 15. November zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können, so die Staatsoper Berlin. Bei dem Geburtstagskonzert mit der Staatskapelle Berlin sollte Barenboim Klavier spielen, für die musikalische Leitung war der 86-jährige Zubin Mehta vorgesehen. In jüngster Zeit war Barenboim mehrmals ausgefallen. Der 79-Jährige musste sich im Februar einer OP an der Wirbelsäule unterziehen. Anfang Oktober kündigte Barenboim vorerst seinen Rückzug an, weil seine Gesundheit sich in den letzten Monaten verschlechtert habe und eine schwere neurologische Erkrankung diagnostiziert worden sei. | 28.10.2022 17:40 | NDR Kultur