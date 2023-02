Stand: 08.02.2023 14:01 Uhr Barbra Streisand kündigt ihre Memoiren für November an

Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Barbra Streisand will ihre Memoiren im November veröffentlichten. Der 80-jährige Hollywood-Star gab den Titel "My Name Is Barbra" und das Erscheinungsdatum (7. November) am Dienstag auf Twitter bekannt. Nach Mitteilung des US-Verlags Viking Books erzählt sie darin "ihre eigene Geschichte über ihr Leben und ihre außergewöhnliche Karriere", von der Kindheit in Brooklyn, erste Auftritte in New Yorker Nightclubs und weitere Erfolge. Das Buch sei, wie die Autorin, "freimütig, lustig, eigensinnig und charmant". |Sendebezug: | 08.02.2023 10:30 | NDR Kultur