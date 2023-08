Stand: 12.08.2023 09:00 Uhr "Barbie"-Komödie beflügelt auch andere Filme in Arthouse-Kinos

Der Kinoerfolg von Greta Gerwigs Film "Barbie", der zuletzt die Einnahmen-Marke von einer Milliarde US-Dollar an den Kinokassen geknackt hat, beflügelt nach Ansicht des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Gilde deutscher Filmkunsttheater andere Filme in den Arthouse-Kinos. "Die Besucher sehen das Angebot und kommen nochmal vorbei", sagte Christian Bräuer der Deutschen Presse-Agentur. Dadurch seien auch einige andere Filme besser besucht. "Das sehen wir schon jetzt." Der Blockbuster ziehe ein vielfältiges Publikum an.