Stand: 20.02.2023 14:52 Uhr Barbara Nüsse ist Ehrenmitglied des Hamburger Thalia Theaters

Die Schauspielerin Barbara Nüsse ist zum Ehrenmitglied des Hamburger Thalia Theaters ernannt worden. Sie habe die Ehrung am 18. Februar nach einer Vorstellung von "Pippi Langstrumpf" von Intendant Joachim Lux entgegengenommen, teilte das Theater am Montag mit. Einen Tag zuvor, am 17. Februar, hatte Nüsse ihren 80. Geburtstag gefeiert. Sie ist seit der Spielzeit 2010/2011 Ensemblemitglied des Thalia Theaters. | 20.02.2023 14:00 | NDR 90,3