Stand: 15.08.2021 09:04 Uhr Barbara Freys Ruhrtriennale eröffnet

Mit einem "Konzert im Morgengrauen" in der riesigen Maschinenhalle Zweckel in Gladbeck hat am Samstagmorgen die neue Ruhrtriennale begonnen. Zu hören war unter anderem Klaviermusik von Maurice Ravel. Das renommierte Opern-, Schauspiel- und Musikfestival in ausrangierten Industriegebäuden des Ruhrgebiets steht in diesem und den beiden folgenden Jahren unter der Leitung der Schweizerin Barbara Frey. Insgesamt sind bei dem Festival 110 Veranstaltungen mit 37 Produktionen und Projekten bis zum 25. September geplant.