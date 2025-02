Stand: 18.02.2025 14:18 Uhr Banksy-Gemälde wird bei Sotheby's versteigert

Ein Ölgemälde des Streetart-Künstlers Banksy wird Anfang März bei Sotheby's in London versteigert. Das auch unter dem Titel "Toxic Beach" bekannte Werk "Crude Oil (Vettriano)" wird auf einen Wert zwischen umgerechnet 3,6 und sechs Millionen Euro geschätzt, wie das Auktionshaus am Dienstag mitteilte. Es stammt aus der Sammlung des Mitbegründers der Punk-Band Blink-182, Mark Hoppus. Ein Teil des Auktionserlöses soll laut Sotheby's nach den Bränden rund um Los Angeles an Wohltätigkeitseinrichtungen der kalifornischen Metropole sowie an die California Fire Foundation gehen. | Sendebezug: 18.02.2025 15:40 | NDR Kultur