Stand: 12.10.2023 07:50 Uhr Ballhaus Naunynstraße bekommt Theaterpreis des Bundes

Der Theaterpreis des Bundes geht in diesem Jahr an das Ballhaus Naunynstraße in Berlin. Wie kaum ein anderes Theater stehe es für "Perspektiven of Color" und schaffe einen wichtigen Reflexionsraum für postkoloniale Strukturen in Alltag und Kunst, heißt es in der Begründung. Der Theaterpreis des Bundes wird von Kulturstaatsministerin Claudia Roth vergeben und soll die künstlerische Bandbreite der bundesdeutschen Theaterlandschaft würdigen. Die Auszeichnung in der Kategorie "Stadttheater und Landesbühnen" geht an das Theaterhaus Jena, als "Freies Produktionshaus" wurde das Lofft Theater in Leipzig ausgezeichnet und in der Kategorie "Privattheater und Gastspielhäuser" das Chamäleon in Berlin. | Sendebezug: | 12.10.2023 06:30 | NDR Kultur