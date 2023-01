Stand: 17.01.2023 13:15 Uhr Ballettdirektor John Neumeier erhält italienischen Musikpreis

Der scheidende Direktor des Hamburg Ballett, John Neumeier (83), erhält den italienischen Musikpreis "Una vita nella musica". Die Auszeichnung wird ihm am Mittwoch im Rahmen eines Gastspiels in Venedig überreicht, wie ein Sprecher des Balletts mitteilte. Mit der Auszeichnung werden bedeutende Persönlichkeiten der internationalen Musikszene geehrt. Sie wird seit 1979 von der venezianischen Fondazione Teatro La Fenice vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Arthur Rubinstein, Leonard Bernstein und Daniel Barenboim. Der gebürtige US-Amerikaner Neumeier steht seit 1973 an der Spitze des von ihm gegründeten Hamburg Ballett und ist damit dienstältester Ballettdirektor der Welt. | 17.01.2023 15:10 | NDR Kultur