Stand: 23.08.2023 11:49 Uhr Ballett-Choreograph Goecke: Hundekot-Attacke sei "zu bereuen"

In einem Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" hat Choreograph Marco Goecke am Mittwoch über seine Hundekot-Attackeund seine Zukunftspläne gesprochen. Sein Angriff auf die "FAZ"-Kritikerin Wiebke Hüster mit dem Kot seines Dackels sei "zu bereuen". Der frühere Ballettchef der Staatsoper Hannover gab an, er habe damals unter "einem Burnout-Syndrom" gelitten. Neben Stücken in Prag und Zürich werde er in Kürze auch an der Staatsoper Hannover wieder an seinem Stück "A Wild Story" arbeiten. Das Hausverbot ist nach Goeckes Angaben aufgehoben.