Stand: 20.02.2023 00:34 Uhr Baftas für "Im Westen nichts Neues", darunter als "bester Film"

Der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" hat bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen sieben Baftas von 14 Nominierungen erhalten. Das Drama des Wolfsburger Regisseurs Edward Berger wurde am Sonntag in London als bester Film ausgezeichnet. "Was für ein Abend, ich kann es nicht glauben", schwärmte Berger, der auch als bester Regisseur einen Bafta erhielt. "Im Westen nichts Neues" ist auch Deutschlands Oscar-Kandidat mit neun Nominierungen. | 20.01.2023 07:30 | NDR Kultur