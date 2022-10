Bachtage in Rostock gestartet: Konzerte bis Sonntag Stand: 21.10.2022 09:19 Uhr Mit Johann Sebastian Bachs "Messe" in h-moll sind am Donnerstagabend in der St. Nikolai-Kirche die dritten Rostocker Bachtage eröffnet worden. Bis Sonntag stehen sieben Konzerte und ein Kantaten-Gottesdienst auf dem Programm.

Cembalistin Alina Albach und ihr Continuum-Ensemble haben zum Auftakt Bachs Monumentalwerk als Kammermusik-Konzert mit nur sieben Instrumentalisten und sechs Sängern aufgeführt. Die rund 100-minütige "Missa Miniatura" wurde im März in Berlin erstmals aufgeführt. Bis Sonntag stehen acht weitere Veranstaltungen an mehreren Spielstätten auf dem Konzertprogramm.

Das Programm bis Sonntag

Heute gastiert Pianist Martin Helmchen mit Bachs Klavier-Partiten im Rostocker Barocksaal. Am Sonnabend treten das NDR-Vokalensemble und die Akademie für Alte Musik Berlin "mit Musik aus der Tiefe" sowie die Solistin Hille Perl mit Bachs "Gamben-Sonaten" auf. Am Sonntag finden nach dem Kantaten-Gottesdienst am Vormittag eine Matinee und zwei Konzerte statt. Noch gibt es Karten für die Rostocker Bachtage, die auch in diesem Jahr von der NDR-Kulturförderung in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt werden.

