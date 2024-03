Stand: 22.03.2024 15:12 Uhr Bachs Orgelwerke in der Lübecker Bibliothek

Begleitend zu den Orgelkonzerten in den drei Lübecker Innenstadtkirchen zeigt die Stadtbibliothek Lübeck Erst- und Frühdrucke einiger Orgelwerke von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Die Ausstellung ist in der Zeit der Konzertreihe bis zum 31. Oktober in der Musikbibliothek zu sehen, wie die Stadt Lübeck am Freitag mitteilte. Bach selbst sei in Lübeck zu Besuch gewesen und habe die Orgeln der Stadt gekannt, hieß es. Die Konzertreihe umfasst das komplette Orgelwerk Bachs und ist auf 14 Konzerte im Dom, in St. Marien und St. Jakobi aufgeteilt. | Sendebezug: 22.03.2024 14:40 | NDR Kultur