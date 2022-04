Stand: 21.04.2022 18:05 Uhr Bachmann-Wettlesen 2022 nach zwei Jahren wieder vor Publikum

Das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt findet im Juni wieder vor Publikum statt. Zuvor werden die teilnehmenden Autorinnen und Autoren am 24. Mai vorgestellt, wie die Veranstalter am Donnerstag ankündigten. In den vergangenen zwei Jahren war der deutschsprachige Literaturwettstreit wegen der Corona-Pandemie ohne Live-Gäste im Fernsehen und online übertragen worden. Die Veranstaltung findet dieses Jahr vom 22. bis zum 26. Juni statt. 2021 gewann die im Iran geborene und in Österreich lebende Autorin Nava Ebrahimi den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis.