Stand: 30.06.2024 12:31 Uhr Bachmann-Preis 2024 geht an Tijan Sila

Den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis hat in diesem Jahr Tijan Sila gewonnen. Der Preis wird jährlich im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt vergeben. Der in Sarajevo geborene und in Kaiserslautern lebende Autor Tijan Sila setzte sich bei dem Literatur-Wettlesen gegen 13 Mitbewerber durch. | 30.06.2024 12:30 | NDR Kultur