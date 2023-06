Stand: 07.06.2023 14:44 Uhr Bach wird 300 Jahre alt: Open-Air-Gala in Leipzig

300 Jahre Johann Sebastian Bach in Leipzig: In einer großen Gala am 9. Juni 2023 im Rahmen des Bachfestes Leipzig, würdigt die Musikstadt den Komponisten. ARTE Concert ist live dabei und überträgt die Open-Air-Gala von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr auf arte.tv/concert. Neben dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester unter der musikalischen Leitung von Andreas Reize stehen unter anderem der Weltstar Lang Lang mit seinen Lieblingsstücken aus den Goldberg-Variationen, die Cellistin Sophie Kauer mit Auszügen aus der G-Dur Suite für Solo-Cello, sowie Albrecht Mayer an der Oboe auf dem Programm. Stargeiger Daniel Hope moderiert durch den Abend. | Sendebezug: | 06.06.2023 14:30 | NDR Kultur