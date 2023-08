Stand: 03.08.2023 10:53 Uhr BGH weist Klage wegen Corona-Einnahmeausfällen zurück

Das Land Baden-Württemberg muss nicht für Einnahmeverluste haften, die einem Berufsmusiker wegen Corona-bedingter Auftrittsverbote entstanden sind. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in Karlsruhe entschieden. Das Gericht folgte damit seiner bisher vertretenen Linie, nach der es eine Staatshaftung wegen der Coronaregelungen stets abgelehnt hatte. Die Klage hatte der Musiker Martin Kilger eingereicht. Er war auch in den Vorinstanzen gescheitert. Den Weg zum Bundesverfassungsgericht wolle er sich vorbehalten, sagte Kilger.