Stand: 11.08.2021 11:49 Uhr Autorin Zeh: Unterschiedliche Haltungen zu Corona-Politik tolerieren

Die Schriftstellerin Juli Zeh wirbt für Toleranz im Umgang mit unterschiedlichen Haltungen zur Corona-Politik der Bundesregierung. "In der Diskussion um die richtigen Maßnahmen gegen die Pandemie führt der ständige Verweis auf moralische Verpflichtung zu inneren Verletzungen", sagte Zeh der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir müssen auch die Freiheit schützen, in Fragen des Umgangs mit der Pandemie in der Minderheit zu sein." Sie halte viel von verbindlichen Regeln, die zu befolgen seien, ohne sie immer gleich mit einem Verweis auf eine Moral zu verbinden. Zudem rief die Autorin von Bestsellern wie "Unterleuten" und "Über Menschen" dazu auf, in der Zeit der Pandemie mehr für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun.