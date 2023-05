Stand: 08.05.2023 19:02 Uhr Autorin Tsitsi Dangarembga in Simbabwe freigesprochen

Die verurteilte Autorin und Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga hat beim Obersten Gerichtshof in Simbabwe erfolgreich Berufung eingelegt und ist am Montag in zweiter Instanz freigesprochen worden. Dangarembga war im September zu sechs Monaten Haft auf Bewährung, ausgesetzt für fünf Jahre, und einer Strafe von umgerechnet rund 175 Euro verurteilt worden. Ihr war öffentlicher Aufruf zur Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vorgeworfen worden. Die Argumentation des Antikorruptionsgerichtshofs in der Hauptstadt Harare, der im September das Urteil fällte, sei fehlerhaft gewesen, entschied der Richter des Obersten Gerichtshofs von Simbabwe. I 08.05.2023 16:00 I NDR Info