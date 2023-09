Stand: 26.09.2023 15:05 Uhr Autorin Sibylle Berg tritt für Die Partei zur Europawahl an

Bei ihrem Parteitag in Mainz hat die Satirepartei Die Partei am Wochenende ihre Europaliste nominiert. Dabei landete die Schriftstellerin Sibylle Berg auf dem zweiten Listenplatz, gleich hinter dem Parteivorsitzenden Martin Sonneborn. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Berg zu ihrer Aufstellung: "Ich habe erkannt, dass die EU viel zu einflussreich ist, als dass man sie kampflos den Rechten überlassen sollte". In Deutschland findet die Europawahl am 9. Juni 2024, in anderen Ländern schon ab dem 6. Juni statt. | Sendebezug: | 26.09.2023 12:30 | NDR Kultur