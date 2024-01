Stand: 26.01.2024 07:47 Uhr Autorin Elif Shafak in der Türkei wegen Plagiats verurteilt

Die Autorin Elif Shafak ist in der Türkei wegen Plagiats verurteilt worden und will sich nun dagegen zur Wehr setzen. Die Schriftstellerin nannte die Vorwürfe gegen sich am Donnerstag "absurde Verleumdung", wie aus einer Erklärung ihres Verlags hervorging. Ein Gericht in Istanbul hatte die 52-Jährige am Mittwoch unter anderem zu einer Geldstrafe von umgerechnet knapp 5.000 Euro verurteilt. Shafak will die Entscheidung anfechten. In dem Fall geht es Roman Shafaks von 2002 mit dem Titel "Bit Palas" (in Deutschland: "Der Bonbonpalast"). Die Klägerin, Autorin Iclal Mine Kirikkanat, wirft Shafak demnach vor, die Geschichte ihrem Buch "Fliegenpalast" aus dem Jahr 1990 entnommen zu haben. Das Gericht sah die Vorwürfe als begründet an. | Sendebezug: | 26.01.2024 15:30 | NDR Kultur