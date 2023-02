Stand: 28.02.2023 14:39 Uhr Autorin Cornelia Funke bekommt Karl Kübel Preis

Die Autorin Cornelia Funke bekommt am 29. September in Bensheim den mit 25.000 Euro dotierten Karl Kübel Preis. Die Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie will nach eigenen Angaben Funkes vielfältiges Engagement in der Kinder- und Familienförderung würdigen. Mit ihren Büchern greife die Autorin die Lebens- und Fantasiewelten von Kindern und Familien auf, hieß es zur Begründung. "Für mich zeigt sich Fortschritt nur darin, wie sehr wir unsere Kinder wertschätzen und Eltern helfen, ihnen die Erfahrung eines sicheren und warmen Zuhauses zu schenken" sagte Funke. Sendungsbezug | 28.02.2023 16:30 | NDR Kultur