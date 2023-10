Stand: 04.10.2023 12:26 Uhr Autorin Cécile Wajsbrot beim Prolog zum Literaturherbst

Gut zwei Wochen vor Beginn des 32. Göttinger Literaturherbstes präsentiert Niedersachsens größtes Lesefestival auch in diesem Jahr seine Prologveranstaltung in der Niedersächsischen Landesvertretung in Berlin. Dort stellt die französische Autorin jüdischer Herkunft Cécile Wajsbrot am 5. Oktober ihren Roman "Mémorial" vor. Mit der Lektorin Svenja Frederike Bischoff wird Wajsbrot über das Thema Herkunft sprechen - und darüber, was es bedeutet, ein Erbe anzutreten, wenn die Vergangenheit verstummt. Die Lesung beginnt um 12 Uhr und ist kostenfrei. | Sendebezug: | 04.10.2023 13:40 | NDR Kultur