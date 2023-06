Stand: 30.06.2023 13:45 Uhr Autor des DEFA-Films "Sterne" ist tot

Der Drehbuchautor und Dokumentarfilmer Angel Wagenstein ist tot. Wie bulgarische Medien berichten, starb er am Donnerstag im Alter von 100 Jahren. Wagenstein arbeitete unter anderem mit Regisseuren wie Konrad Wolf und Wolfgang Staudte zusammen. Der Film "Sterne", für den er das Drehbuch schrieb, gewann 1959 den Preis der Jury in Cannes. "Sterne" gilt als der erste Film, der sich mit der Verantwortlichkeit der Deutschen am Holocaust befasst. Zu seinen weiteren Werken zählen "Goya" und "Der kleine Prinz" | Sendebezug: | 30.06.2023 19:00 | NDR 1 Radio MV