Autor Norbert Gstrein hat Thomas-Mann-Preis erhalten

Der 60-jährige Schriftsteller Norbert Gstrein Schriftsteller hat am Dienstag den mit 25.000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preis 2021 erhalten. Das teilte der Carl-Hanser-Verlag am Mittwoch mit. Die Preisverleihung fand in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München statt. Der 1961 in Tirol geborene Gstrein sei "einer der virtuosesten deutschsprachigen Erzähler der Gegenwart", begründete die Jury ihre Entscheidung. Sein Werk beinhalte "scharfsinnige, schonungslose Beobachtungen unserer Gegenwart". Seit 2010 wird der Preis im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen.